28 февраля, 09:54
В Китае заявили, что КНР выиграет Тайвань без боя из-за конфликта Ирана и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Китайские эксперты из издания Sohu считают, что провал переговоров США и Ирана по ядерной программе поставил главу Белого дома Дональда Трампа в уязвимое положение: теперь его могут счесть слабым лидером, неспособным решить иранский вопрос. Почему Тегеран не идёт на уступки даже под давлением мощнейшей за 23 года авиагруппировки США, и какую роль в этом противостоянии играют Китай и Россия, рассказывает РИА «ФедералПресс».

«Столкнувшись с таким огромным давлением, почему Иран не уступил? Другие страны уже давным-давно бы сдались из-за страха, но почему не сдался Иран? Причина проста – верховный лидер Ирана Али Хаменеи готов умереть за свою страну», — говорится в публикации.

В статье добавляется, что Хаменеи подготовил четырёх преемников на каждый ключевой пост, поэтому даже убийство лидера не парализует управление. США рассматривали вариант ограниченного удара, но оглянулись на Китай. В Пекине уверены, что если Америка увязнет в ближневосточном конфликте, КНР получит выгоду, особенно в тайваньском вопросе. Трамп надеялся договориться с Китаем о контроле над вооружениями, но там понимают его истинные намерения.

Кроме того, в КНР обращают внимание на возможную поставку в Иран китайских РЛС, делающих невидимки США уязвимыми, и на присутствие в регионе российских кораблей.

«Президент США не осмелился что-либо предпринять против Ирана, потому что он сталкивается со слишком многими проблемами: страхом перед Китаем, страхом перед Россией, он знает, что как только он допустит ошибку, Китай может победить без боя», — резюмируют китайские эксперты.

Израиль нанёс удар по Ирану, взрывы гремят в Тегеране
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабного военного наступления на Иран. Вместе с этим в атаке участвует Израиль, который уже заявил о возможной гибели главнокомандующего иранскими вооруженными силами.

