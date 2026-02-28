Боярский: Telegram останется в России при выполнении требований закона

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Роскомнадзор потребовал от администрации Telegram удалить порядка 305 тысяч противоправных материалов. В надзорном ведомстве уточнили, что в текущем году было направлено более 35 тысяч таких требований, а за весь прошлый год — около 269 тысяч. Чаще всего с начала 2026 года регулятор находил в мессенджере информацию о способах обхода блокировок, детскую порнографию и пропаганду наркотиков. Наименьшее количество претензий коснулось идеологии чайлдфри, а также данных о несовершеннолетних, пострадавших от преступлений.