Боярский: Telegram останется в России при выполнении требований закона
Популярный мессенджер Telegram сохранит возможность функционировать в российском сегменте интернета при условии подчинения действующим законам страны. С таким разъяснением выступил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский во время обсуждения в рамках проекта «Партком», реализуемого партией «Единая Россия».
В ходе дискуссии парламентарию адресовали вопрос о перспективах зарубежного сервиса в условиях, когда государство делает ставку на поддержку собственных цифровых продуктов. Боярский пояснил, что для любой иностранной платформы ключевым требованием остаётся строгое следование предписаниям надзорных органов.
«Конечно, останется», — сказал он.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Роскомнадзор потребовал от администрации Telegram удалить порядка 305 тысяч противоправных материалов. В надзорном ведомстве уточнили, что в текущем году было направлено более 35 тысяч таких требований, а за весь прошлый год — около 269 тысяч. Чаще всего с начала 2026 года регулятор находил в мессенджере информацию о способах обхода блокировок, детскую порнографию и пропаганду наркотиков. Наименьшее количество претензий коснулось идеологии чайлдфри, а также данных о несовершеннолетних, пострадавших от преступлений.
