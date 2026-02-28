Лучше попугая: Как живётся в московской квартире ручному снегирю Гордюше

Москвичка уже несколько лет делит квартиру с необычным питомцем — настоящим снегирём. Четыре года назад Гордюша упал на дачном участке и сломал крыло — и навсегда остался с людьми. Подробнее о судьбе дикой птицы Life.ru рассказала её хозяйка Юлиана Яхина.

Юлиана Яхина — о содержании Гордюши. Видео © Life.ru

Залётного гостя выходили, но забрали в город, опасаясь хищных намерений местных животных. Друзья поначалу удивлялись, но привыкли, признаётся Юлиана. Оказалось, во многом снегирь похож на попугая: ручной и живёт в клетке. А в чём-то даже лучше — нужду Гордюша справляет в строго отведённом месте. Да и пернатые в семье Юлианы содержались на протяжении 15 лет, так что опыт есть.

«Отличие лесной птицы от домашнего попугая — в режиме дня. Если попугая можно подстроить под человеческий режим, то лесная птица будет жить по природе. С первым светом он [Гордюша] встаёт и ложится не позднее девяти вечера», — поделилась девушка.

Рацион у Гордюши отменный: снегиря кормят овощами, фруктами, а ещё он обожает семечки и рябину, которой дома у Юлианы — половина морозилки. А когда наедается, Гордюша начинает петь.

Не чужда Гордюше и дружба. Снегирь заинтересовался петушком, живущим в аквариуме: постоянно подлетал и смотрел на него. А однажды, когда рыбка случайно выпала на ковёр, стал летать, чем обратил внимание Юлианы. Малыша нашли и вернули в воду.

