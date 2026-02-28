Туристка едва не лишилась руки на Мальдивах из-за фотосессии с акулами

Российская туристка едва не лишилась руки на Мальдивах после того, как акула вцепилась в неё во время фотосессии с кормлением хищников. Девушка по имени Анастасия поделилась историей с Пятым каналом.

На девушку напали акулы во время фотосессии. Видео © Пятый канал

«В тот момент, когда я лежу на звёздочке и чувствую хруст своей руки и сразу тысячу проколов, ну сколько их там было, наверное, 15 шрамов у меня на руке. Она меня держала, наверное, секунды четыре», — вспоминает пострадавшая.

По её словам, организаторы не предупредили, что нельзя расставлять руки, пока рядом раскидывают рыбу, чтобы приманить акул.

К счастью, это оказалась акула-нянька — вид, который не атакует, а лишь прикусывает. Эксперты предупреждают, что на Мальдивах водятся и по-настоящему опасные хищники: тигровые акулы и мако. Их атаки могут быть смертельными.

Нападения акул на людей происходят всё чаще, и у этого есть научное объяснение. Из-за разрушения кораллов экосистема тёплых морей меняется, что нарушает привычные маршруты и поведение хищников. Промышленный вылов рыбы и хаотичная подкормка притягивают акул ближе к пляжам, где они начинают путать людей с добычей.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Австралии спасатели с вертолёта заметили, как ничего неподозревающим дайверам подкрадывается огромная акула. Людям пришлось удирать от неё на гидроцикле под вой вертолётной сирены.