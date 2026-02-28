Владимир Путин
28 февраля, 08:23

Нетаньяху проводит совещание в подземном бункере после удара по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху укрылся в подземном бункере, где проводит экстренное совещание с руководством министерства обороны и служб безопасности. Об этом в субботу сообщил израильский портал Ynet.

Встреча проходит на фоне резкой эскалации конфликта. Ранее в тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила нанесение превентивного удара по территории Ирана. По данным военных, атака была направлена на объекты, которые, как утверждается в Иерусалиме, представляли непосредственную угрозу для безопасности еврейского государства.

Детали совещания, которое глава правительства проводит из защищённого командного пункта, не разглашаются. Ожидается, что по итогам встречи будет оценена текущая обстановка и выработан дальнейший алгоритм действий с учётом возможного ответа Тегерана.

Трамп подтвердил начало операции США против Ирана
Напомним, что ранее Израиль нанёс удар по Ирану — в Тегеране прогремела серия мощных взрывов — очевидцы сообщают как минимум о трех четких детонациях в городской черте. Известно, что Израиль начал операцию «Рык льва» против Ирана. Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале превентивной атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение, по всей территории звучат сирены воздушной тревоги, а население призывают находиться рядом с укрытиями.

