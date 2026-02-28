Владимир Путин
Ваш мозг может выглядеть моложе: Назван простой способ замедлить старение

Психолог заявила, что ум от старения защищают физические нагрузки, общение и чтение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SofikoS

Сохранить ясный ум до старости помогает регулярная умственная активность, физические нагрузки и социальные связи. Когнитивные способности достигают пика к 40 годам, но могут оставаться на высоком уровне и дальше. Об этом заявил клинический психолог Вадим Безделев в беседе с RuNews24.ru.

«В исследованиях отмечается, что участники со стабильной вербальной беглостью жили в среднем на девять лет дольше, чем те, кто испытывал трудности в подобных заданиях. Это подчёркивает связь интеллекта с долголетием», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что люди, ежедневно читающие или решающие задачи, в зрелом возрасте демонстрируют устойчивые когнитивные навыки.

Физическая активность — ещё один ключевой фактор. Умеренные аэробные нагрузки по 150 минут в неделю улучшают кровообращение мозга и замедляют возрастные изменения. По данным МРТ, мозг активных людей может «выглядеть» на год моложе. Даже прогулки от 3 до 5 тысяч шагов в день отодвигают когнитивный спад на несколько лет.

Важна и социальная вовлечённость. Изоляция и стресс ускоряют угасание функций, а общение с близкими и участие в групповых занятиях защищают мозг и улучшают эмоциональное состояние, заключил специалист.

Ранее китайские учёные заявили, что из пищи именно мясо играет одну из ключевых ролей в долголетии. Исследователи узнали, что вегетарианцы имеют гораздо меньший шанс дожить до 100 лет, поскольку их организм не насыщается полезными веществами, которые есть в мясе.

