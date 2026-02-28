Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
28 февраля, 09:17

Диванный «биатлонист» открыл стрельбу по подросткам из-за петард в Приамурье

Обложка © Прокуратура Амурской области

Житель города Тында предстанет перед судом за то, что открыл стрельбу по несовершеннолетним из-за шума петард. В результате инцидента пострадал 14-летний подросток, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, компания мальчишек баловалась с пиротехникой на одной из улиц города. Местному жителю это не понравилось. Мужчина взял спортивную винтовку «Биатлон» и выстрелил в сторону подростков. Позже задержанный пояснил, что не целился и даже не понял, попал ли в кого-то.

Как оказалось, попал. Как выяснил телеграм-канал Amur Mash, пуля пробила ногу 14-летнему мальчику. Врачи диагностировали у него сквозное ранение голени.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решением суда он заключён под стражу и отправлен в СИЗО. Прокуратура Амурской области взяла на контроль ход расследования.

12-летний подросток готовил массовое убийство сверстников в Улан-Удэ
12-летний подросток готовил массовое убийство сверстников в Улан-Удэ

А вот в Екатеринбурге преступления совершали уже не взрослые: ранее Life.ru писал о задержании подростков после серии нападений. В ходе спецоперации задержали лидера и четырёх участников группы малолетних уголовников, которых подозревают в нападениях на жителей в разных районах города. Все задержанные — несовершеннолетние, 14 и 16 лет.

