Психолог заявила, что «офисные душнилы» часто не уверены в себе и жаждут признания

За привычкой спорить с коллегами и раздавать непрошеные советы часто скрываются неуверенность в себе и жажда признания. В беседе с РИАМО психолог Лилия Гладких объяснила, как распознать эти сигналы.

«В любую коммуникацию человек вступает прежде всего для себя. Это главная призма, через которую стоит смотреть на свое поведение в офисе. Если вы ловите себя на том, что коллеги избегают с вами разговоров, а беседы часто превращаются в затяжные споры или нотации, возможно, дело не в окружающих, а в ваших внутренних процессах», — отметила Гладких.

Она советует задавать себе вопросы: почему так важно переубедить другого? За желанием «дожать» может стоять попытка укрепить собственную позицию. Непрошеные советы и стремление выстраивать за других путь решения — способ почувствовать себя нужным и значимым.

Раздражение на коллегу часто связано с прошлым опытом, а чрезмерные расспросы об успехах («Как ты этого добился? А сколько стоило?») могут маскировать зависть и обесценивание.

«Если вы научитесь вовремя задавать себе эти вопросы и разворачивать диалог внутрь себя, потребность в излишней коммуникации отпадет сама собой», — резюмировала психолог.

