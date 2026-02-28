Обращение на «вы» с большой буквы теряет популярность у молодёжи

В наше время некоторые молодые люди отказываются от обращения на «вы» с большой буквы, считая его лизоблюдским и излишним. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

«Многим кажется, что «вы» с большой буквы — это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и что обращение на «вы» само по себе является достаточно вежливым», — рассказал филолог.

По словам Пахомова, сегодня многие люди сознательно отказываются от прописных букв при общении в Сети. Считается, что это помогает не нарушать камерность виртуального общения. Однако сохраняется и немало сторонников традиционного обращения. По их мнению, «вы» с большой буквы — признак воспитанности и вежливости.

Чтобы избежать неловкости при знакомстве в Сети, филолог рекомендует начинать общение по-старинке. Особенно, если человек старше или статуснее. И уже потом можно договориться с ним об удобном обращении, пишет РИА «Новости».

Ранее россиянам рассказали, в каких ситуациях допустимо использовать слово «кушать». Оно традиционно использовалось для подчёркнуто вежливого общения и, по словам филолога Арины Жуковой, его следует применять, например, для ласкового приглашения к еде.