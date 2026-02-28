Владимир Путин
28 февраля, 08:51

Пентагон официально назвал операцию США против Ирана «Эпическая ярость»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Curioso.Photography

Министерство обороны США объявило кодовое наименование военной операции против Исламской Республики Иран — «Эпическая ярость». Об этом сообщили официальные представители Пентагона в специальном заявлении, опубликованном в социальных сетях. Операция проводится совместно с Израилем, чья часть кампании носит название «Рык льва» («Рычание льва»).

Президент США Дональд Трамп в видеообращении, размещённом на платформе Truth Social, подтвердил начало «масштабных боевых действий» в Иране. По его словам, главные цели операции — полное уничтожение иранской ракетной промышленности, ликвидация военно-морского потенциала, уничтожение инфраструктуры ядерной программы и устранение «экзистенциальной угрозы», которую представляет нынешний иранский режим.

По данным военных источников, в первые часы операции зафиксированы массированные удары с использованием крылатых ракет, авиации и беспилотников по ключевым объектам в Тегеране, Натанзе, Фордо, Исфахане и других провинциях. В иранской столице и ряде крупных городов слышны мощные взрывы, над городом поднимаются столбы дыма.

Государственные СМИ Ирана сообщили о начале подготовки к «мощному и всеобъемлющему ответу». Верховный лидер Али Хаменеи, по предварительным данным, уже провёл экстренное совещание с участием командования КСИР.

Целями удара Израиля были президент Ирана Пезешкиан и аятолла Хаменеи
Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке Соединённых Штатов запустил масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале превентивной атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля.

Оксана Попова
