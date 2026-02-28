Пентагон официально назвал операцию США против Ирана «Эпическая ярость»

Министерство обороны США объявило кодовое наименование военной операции против Исламской Республики Иран — «Эпическая ярость». Об этом сообщили официальные представители Пентагона в специальном заявлении, опубликованном в социальных сетях. Операция проводится совместно с Израилем, чья часть кампании носит название «Рык льва» («Рычание льва»).

Президент США Дональд Трамп в видеообращении, размещённом на платформе Truth Social, подтвердил начало «масштабных боевых действий» в Иране. По его словам, главные цели операции — полное уничтожение иранской ракетной промышленности, ликвидация военно-морского потенциала, уничтожение инфраструктуры ядерной программы и устранение «экзистенциальной угрозы», которую представляет нынешний иранский режим.

По данным военных источников, в первые часы операции зафиксированы массированные удары с использованием крылатых ракет, авиации и беспилотников по ключевым объектам в Тегеране, Натанзе, Фордо, Исфахане и других провинциях. В иранской столице и ряде крупных городов слышны мощные взрывы, над городом поднимаются столбы дыма.

Государственные СМИ Ирана сообщили о начале подготовки к «мощному и всеобъемлющему ответу». Верховный лидер Али Хаменеи, по предварительным данным, уже провёл экстренное совещание с участием командования КСИР.