Посольство РФ: Жертв и раненых среди россиян при ударах по Ирану нет

На фоне ударов по территории Ирана данные о пострадавших россиянах отсутствуют. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ в Тегеране.

