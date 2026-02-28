Посольство РФ: Жертв и раненых среди россиян при ударах по Ирану нет
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / russian_embassy_tehran
На фоне ударов по территории Ирана данные о пострадавших россиянах отсутствуют. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ в Тегеране.
Посольство России в Тегеране следит за ситуацией после ударов по Ирану и подтвердило, что информация о пострадавших гражданах РФ не поступала. Дополнительных комментариев пока не предоставлено.
Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США запустил масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале превентивной атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля.
