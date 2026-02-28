Владимир Путин
28 февраля, 09:11

Посольство РФ: Жертв и раненых среди россиян при ударах по Ирану нет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / russian_embassy_tehran

На фоне ударов по территории Ирана данные о пострадавших россиянах отсутствуют. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ в Тегеране.

Посольство России в Тегеране следит за ситуацией после ударов по Ирану и подтвердило, что информация о пострадавших гражданах РФ не поступала. Дополнительных комментариев пока не предоставлено.

Иран запустил около 30 ракет по Израилю в ответ на операцию «Рык льва»
Иран запустил около 30 ракет по Израилю в ответ на операцию «Рык льва»

Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США запустил масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале превентивной атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

