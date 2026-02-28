Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 09:09

Обвиняемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске отправили в СИЗО

Похитивший 9-летнюю девочку в Смоленске Сергей Грищенков. Обложка © VK / Серёжа Смирнов

Похитивший 9-летнюю девочку в Смоленске Сергей Грищенков. Обложка © VK / Серёжа Смирнов

В Смоленске обвиняемому в похищении девятилетней девочки избрали меру пресечения. Заднепровский районный суд заключил мужчину под стражу до 25 апреля. Заседание прошло в присутствии судьи и представителей следствия.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 25 апреля», — заявила судья.

Похититель девочки в Смоленске считает себя её биологическим отцом
Похититель девочки в Смоленске считает себя её биологическим отцом

Ранее стало известно, что в деле о похищении девятилетней девочки из Смоленска, которая уже вернулась домой, следствие сосредоточилось на личной мотивации подозреваемого. Мужчина был убеждён, что похищенный ребёнок — его биологическая дочь, и именно это убеждение могло спровоцировать преступление. Соседка семьи подтвердила, что подозреваемый и мать ребёнка состояли в длительных отношениях.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar