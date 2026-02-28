Обвиняемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске отправили в СИЗО

В Смоленске обвиняемому в похищении девятилетней девочки избрали меру пресечения. Заднепровский районный суд заключил мужчину под стражу до 25 апреля. Заседание прошло в присутствии судьи и представителей следствия.

Ранее стало известно, что в деле о похищении девятилетней девочки из Смоленска, которая уже вернулась домой, следствие сосредоточилось на личной мотивации подозреваемого. Мужчина был убеждён, что похищенный ребёнок — его биологическая дочь, и именно это убеждение могло спровоцировать преступление. Соседка семьи подтвердила, что подозреваемый и мать ребёнка состояли в длительных отношениях.