Обвиняемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске отправили в СИЗО
Похитивший 9-летнюю девочку в Смоленске Сергей Грищенков. Обложка © VK / Серёжа Смирнов
В Смоленске обвиняемому в похищении девятилетней девочки избрали меру пресечения. Заднепровский районный суд заключил мужчину под стражу до 25 апреля. Заседание прошло в присутствии судьи и представителей следствия.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 25 апреля», — заявила судья.
Ранее стало известно, что в деле о похищении девятилетней девочки из Смоленска, которая уже вернулась домой, следствие сосредоточилось на личной мотивации подозреваемого. Мужчина был убеждён, что похищенный ребёнок — его биологическая дочь, и именно это убеждение могло спровоцировать преступление. Соседка семьи подтвердила, что подозреваемый и мать ребёнка состояли в длительных отношениях.
