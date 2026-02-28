Владимир Путин
28 февраля, 09:38

«Победа» предупредила о переносе рейсов Москва — Дубай

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Авиакомпания «Победа» скорректирует маршруты полётов между Москвой и Дубаем. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Причина — закрытие воздушного пространства Ирана и Ирака. Мера введена «в целях обеспечения безопасности полётов».

Из-за изменения схемы следования увеличится время в пути. В компании уточнили, что это «может повлечь перенос вылета рейсов». Корректировки коснутся направления Москва — Дубай — Москва. Изменения уже закладываются в расписание.

Минтранс РФ объявил о временной приостановке рейсов в Израиль и Иран
Напомним, утром 28 февраля Израиль нанёс удары по Тегерану, в результате власти Ирана и Израиля объявили о закрытии своего воздушного пространства. В сложившихся условиях выполнение полётов стало невозможным.

Полина Никифорова
