«Победа» предупредила о переносе рейсов Москва — Дубай

Авиакомпания «Победа» скорректирует маршруты полётов между Москвой и Дубаем. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Причина — закрытие воздушного пространства Ирана и Ирака. Мера введена «в целях обеспечения безопасности полётов».

Из-за изменения схемы следования увеличится время в пути. В компании уточнили, что это «может повлечь перенос вылета рейсов». Корректировки коснутся направления Москва — Дубай — Москва. Изменения уже закладываются в расписание.