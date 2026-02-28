Посольство РФ призвало россиян в Катаре к осторожности

Посольство России в Дохе обратилось к гражданам, находящимся в Катаре. Поводом стало обострение обстановки на Ближнем Востоке после атаки на Иран. Дипмиссия советует туристам поддерживать связь с туроператорами и администрацией отелей. Это позволит оперативно получать информацию об изменениях.

«В связи с обострением ситуации в регионе Ближнего Востока призываем граждан России и соотечественников, находящихся в Катаре, соблюдать разумные меры предосторожности. Не выезжать на длительные расстояния в городе и за его пределами», — заявили в посольстве.