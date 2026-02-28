Владимир Путин
28 февраля

Посольство РФ призвало россиян в Катаре к осторожности

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посольство России в Дохе обратилось к гражданам, находящимся в Катаре. Поводом стало обострение обстановки на Ближнем Востоке после атаки на Иран. Дипмиссия советует туристам поддерживать связь с туроператорами и администрацией отелей. Это позволит оперативно получать информацию об изменениях.

«В связи с обострением ситуации в регионе Ближнего Востока призываем граждан России и соотечественников, находящихся в Катаре, соблюдать разумные меры предосторожности. Не выезжать на длительные расстояния в городе и за его пределами», — заявили в посольстве.

Напомним, что Израиль при поддержке США запустил масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале превентивной атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение. Чуть позже к ударам присоединились США. В ответ Иран атаковал территорию Израиля и американские военные базы по всему Ближнему Востоку.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
