28 февраля, 12:07

Суд взыскал с актрисы Ольги Будиной долг за капремонт и коммуналку

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Столичный Фонд капитального ремонта выиграл суд у актрисы Ольги Будиной. Артистку обязали погасить долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — указано в документах.

Размер накопившейся задолженности в материалах не уточняется. Решение суда уже вступило в силу, а значит, фонд может приступить к принудительному взысканию средств. Сама Будина пока никак не комментировала ситуацию

Ольга Будина — российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, лауреат Государственной премии России (2001). Родилась в 1975 году в Москве. Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Идиот», «Граница. Таёжный роман», «Радости и печали маленького лорда», «Дневник его жены», «Жена Сталина», «Эйнштейн. Теория любви», «Баязет» и других.

Суд взыскал долг с «короля кроссовок» Ефремова*

Ранее в Госдуме раскрыли, с кого могут взыскать долги за ЖКУ. По словам депутата, платить обязаны все, кто зарегистрирован в квартире.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Дарья Денисова
