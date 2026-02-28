Слуцкий предложил запретить комиссии за переводы в фонды поддержки участников СВО

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой законодательно отменить взимание комиссий при переводах денежных средств в фонды, оказывающие помощь участникам специальной военной операции. Об этом парламентарий сообщил в беседе с ТАСС.

По словам политика, в партию регулярно поступают жалобы от граждан на удержание комиссий с таких переводов. Слуцкий подчеркнул, что даже небольшие проценты при массовых платежах превращаются в крупные суммы, которые могли бы напрямую пойти на нужды бойцов.

«ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей. Предложим Центральному банку России совместно проработать механизмы реализации данной инициативы», — заявил лидер либерал-демократов.

Ожидается, что соответствующее обращение будет направлено в ЦБ в ближайшее время