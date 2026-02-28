Владимир Путин
Регион
28 февраля, 11:35

Российские силы ПВО сбили 16 украинских дронов над двумя регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За шесть часов 28 февраля средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 16 украинских дронов. В Минобороны России сообщили, что беспилотники самолётного типа были сбиты над двумя регионами.

Наибольшее количество целей — 13 аппаратов — ликвидировано в небе над Белгородской областью. Ещё три беспилотника уничтожены над территорией Курской области. Операция проводилась в период с 8 до 14 часов по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в пригороде Тулы, а также в районах Узловой и Новомосковска прогремела серия громких взрывов. Очевидцы рассказывали о ярких вспышках в небе и появившемся после них дыме.

