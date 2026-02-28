Владимир Путин
28 февраля, 12:23

В одном из торговых центров Казани заметили ребёнка в ходунках, привязанного к перилам

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diana_syafukova

В одном из торговых центров Казани малышка катается в ходунках на верёвке. Девочке на вид около года-полутора. Она кружит вокруг перил, оставаясь на привязи. Кадрами поделилась одна из жительниц города в своих соцсетях.

В Казани ребёнок в ходунках катается на верёвке в ТЦ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diana_syafukova

Очевидцы сообщают, что отец оставляет ребёнка таким образом и уходит работать за прилавок. Ситуация вызвала тревогу у посетителей, наблюдающих за девочкой.

В Липецке мать пыталась убить детей и покончить с собой, а потом передумала

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярске спасли ребёнка, которого мать заперла в забитой мусором квартире. Ребёнка обнаружили во время планового обхода на улице Щорса. Мальчик находился без присмотра взрослых и имел признаки истощения.

