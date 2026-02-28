В Донецке авария оставила без света более 20 тысяч абонентов

В Донецке из-за аварии остались без электричества 20,3 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. Ведутся работы по восстановлению подачи.

«В Будённовском, Киевском и Куйбышевском районах произошло аварийное отключение 142 трансформаторных подстанций», — написал чиновник в телеграм-канале.

Ранее удар ВСУ повредил объект энергетической инфраструктуры в Белгороде, из-за чего ситуация со светом в городе ухудшилась. На данный момент она стабилизируется, однако без электричества остаются порядка 30 тысяч человек.