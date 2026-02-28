Два человека пострадали в Брянской области при атаке дронов-камикадзе

В Брянской области в Суземском районе дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе посёлок Суземка Суземского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранены мирные жители… Мужчина и женщина доставлены в больницу», — написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что автомобиль получил повреждения. Первую помощь пострадавшим оказал командир сводного отряда полиции Александр Финогенов, который оперативно эвакуировал раненых с территории, где сохранялась угроза повторной атаки с воздуха.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками село Кистер в Брянской области. В результате происшествия пострадал один мирный житель. Пострадавший был госпитализирован, а в ходе атаки также получил повреждения легковой автомобиль.