Учительница из Татарстана, перенёсшая инсульт в Египте, скончалась в больнице

В Республиканской клинической больнице Татарстана после двух месяцев борьбы врачей умерла заслуженный педагог с тридцатилетним стажем из Алексеевской средней школы. Информацию о смерти женщины подтвердили в пресс-службе медучреждения, сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан».

Трагедия разыгралась в начале января, когда женщина вместе с семьёй прибыла на отдых в египетский курортный город Шарм-эль-Шейх. Прямо в здании аэровокзала у неё случился приступ, она потеряла сознание и впала в кому. Экстренная госпитализация выявила геморрагический инсульт.

Женщину оперативно доставили на родину, в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, где она получала всестороннее медицинское сопровождение. К лечению привлекались ведущие специалисты региона, однако, несмотря на все усилия врачей, состояние пациентки не улучшилось.

Педагог, отдавшая три десятилетия жизни воспитанию детей в Алексеевской средней школе, пользовалась заслуженным авторитетом у коллег и учеников. В школе и районе готовятся объявить дату и время прощания.

