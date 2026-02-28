Снегоходы и вой сирен: В Прикамье развернули масштабную операцию по поиску пропавших туристов

В Пермском крае спасатели продолжают поиски пятерых туристов из Уфы, которые перестали выходить на связь во время путешествия. Об этом сообщили представители МЧС по Пермскому краю в официальном блоге VK.

В Прикамье развернули масштабную операцию по поиску пропавших туристов. Видео © VK / МЧС Пермского края

В ходе патрулирования дорог специалисты включают сирены, чтобы пропавшие путешественники могли сориентироваться по звуку и выйти к людям. Спасатели и добровольцы прочёсывают лесные тропы и автомобильные трассы, надеясь обнаружить хоть какие-то следы пребывания людей.

К поисковым мероприятиям привлечено свыше полусотни человек, а также 45 единиц техники, среди которой 23 снегохода, позволяющие добраться до самых отдалённых и заснеженных участков леса.

Ранее сообщалось, что в горах Прикамья уже четвёртые сутки продолжаются поиски туристов из Уфы. Группа из пяти человек отправилась в путь около недели назад, добралась до посёлка Золотанка и там пересела на снегоходы, после чего выдвинулась в горный массив Кваркуш.