Регион
28 февраля, 13:54

Снегоходы и вой сирен: В Прикамье развернули масштабную операцию по поиску пропавших туристов

Пропавших в Пермском крае туристов из Уфы ищут 50 спасателей с сиренами

Обложка © VK / МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае спасатели продолжают поиски пятерых туристов из Уфы, которые перестали выходить на связь во время путешествия. Об этом сообщили представители МЧС по Пермскому краю в официальном блоге VK.

В Прикамье развернули масштабную операцию по поиску пропавших туристов. Видео © VK / МЧС Пермского края

В ходе патрулирования дорог специалисты включают сирены, чтобы пропавшие путешественники могли сориентироваться по звуку и выйти к людям. Спасатели и добровольцы прочёсывают лесные тропы и автомобильные трассы, надеясь обнаружить хоть какие-то следы пребывания людей.

К поисковым мероприятиям привлечено свыше полусотни человек, а также 45 единиц техники, среди которой 23 снегохода, позволяющие добраться до самых отдалённых и заснеженных участков леса.

Рыхлый снег назвали возможной причиной пропажи туристов в горах Пермского края

Ранее сообщалось, что в горах Прикамья уже четвёртые сутки продолжаются поиски туристов из Уфы. Группа из пяти человек отправилась в путь около недели назад, добралась до посёлка Золотанка и там пересела на снегоходы, после чего выдвинулась в горный массив Кваркуш.

