28 февраля, 14:07

Суд отправил в СИЗО калининградского министра молодёжной политики Мусевич

Анна Мусевич. Обложка © Telegram / Анна Мусевич | #molod39

Министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич арестована на один месяц по делу о мошенничестве. До 26 марта этого года она будет находиться в СИЗО.

«Центральный районный суд Калининграда постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Анны Мусевич меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, до 26 марта 2026 года. Постановление не вступило в законную силу», — заявил судья Владимир Жирков.

Решение о заключении под стражу было принято по ходатайству следователя в Центральном районном суде Калининграда. На момент публикации постановление ещё не вступило в законную силу, уточнил судья.

Напомним, что накануне в Калининграде правоохранители задержали министра по молодёжной политике Анну Мусевич. Сообщалось, что правительство оказывает полное содействие следственным органам, а исполнение обязанностей министра временно возложено на Анну Высоцкую.

Милена Скрипальщикова
