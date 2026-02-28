Владимир Путин
28 февраля, 13:58

В Подмосковье ребёнка насмерть засыпало снегом

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В подмосковном Подольске 27 февраля произошла трагедия. Одиннадцатилетний ребенок отправился гулять и не вернулся домой. Позже его тело обнаружили под толщей снега.

По информации регионального управления СК, мальчик забрался в тоннель, который вырытый в горе снега. В этот момент территорию расчищала спецтехника. Машина сдвинула массу, и конструкция обрушилась прямо на подростка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Сейчас на месте работают криминалисты: они осматривают территорию и опрашивают персонал управляющей компании, ответственный за уборку.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям. Назначены необходимые судебные экспертизы, которые помогут восстановить полную картину произошедшего.

В региональной прокуратуре добавили, что анализ записей с камер видеонаблюдения показал: ребёнок сам прорыл туннель в снегу. На этом месте проводилась уборка территории, и водитель снегоуборочной техники не заметил находившегося там мальчика, в результате чего засыпал сугроб.

