Таганский суд арестовал мужчину, дерзко сбежавшего из-под конвоя

В Москве Таганский районный суд арестовал мужчину, сбежавшего от полиции, до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд в столице арестовал сбежавшего от полицейского мужчину. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

Мужчина уклонился от отбывания наказания, в связи с чем Таганский районный суд Москвы применил меру пресечения в виде содержания под стражей до следующего судебного рассмотрения.