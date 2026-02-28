Таганский суд арестовал мужчину, дерзко сбежавшего из-под конвоя
Суд в столице арестовал сбежавшего от полицейского мужчину. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве Таганский районный суд арестовал мужчину, сбежавшего от полиции, до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Суд в столице арестовал сбежавшего от полицейского мужчину. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
Мужчина уклонился от отбывания наказания, в связи с чем Таганский районный суд Москвы применил меру пресечения в виде содержания под стражей до следующего судебного рассмотрения.
Ранее сообщалось, что побег осуждённого в наручниках от здания Таганского районного суда Москвы был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина с наручниками внезапно убегает, а за ним бросается полицейский. Правоохранителям удалось задержать сбежавшего благодаря системе видеонаблюдения
