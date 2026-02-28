СК задержал организатора заказного убийства в Петербурге в 2002 году

Российские следователи раскрыли заказное убийство, которое организовал житель Петербурга в 2002 году. Об этом представители пресс-службы СК РФ в телеграм-канале.

В Москве задержали организатора заказного убийства, которое было совершено в Санкт-Петербурге 22 года назад. Видео © Telegram / Следком

Как выяснили следователи, в январе 2002 года фигурант захотел отомстить знакомому, который до этого сам пытался его убить. Для осуществления плана он нанял человека — им оказался действующий оперуполномоченный уголовного розыска. За расправу киллеру пообещали щедрое вознаграждение. Уже 15 января оперативник вместе с сообщником выследили жертву, застрелили её, а труп закопали, чтобы скрыть следы преступления.

В пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу рассказали, что найти злоумышленника помогла слаженная работа сразу нескольких ведомств. Оперативники ГУ МВД по городу и области совместно со следователями СК вышли на след беглеца и задержали его сразу по прилёте в Москву.

Сейчас фигурант уже доставлен в Петербург, где с ним проводят все необходимые следственные действия. Ему официально предъявили обвинение в организации убийства по найму, и по решению суда он будет находиться под стражей.

«В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили представители ведомства.