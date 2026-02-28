В Белгородской области введены веерные отключения электричества

В Белгородской области проходят веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ограничения затронули Белгород, Шебекинский, Белгородский, Губкинский, Корочанский и Прохоровский округа. Причиной стали восстановительные работы на объектах инфраструктуры.

«По этой причине в части домов происходит снижение параметров тепла, а также отключение водоснабжения. <...> Понимаем, что всем тяжело и трудно и что перебои приносят неудобства. Но спланировать график веерных отключений невозможно», — рассказал Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородском округе дрон ВСУ нанёс удар по легковушке, пострадал мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги. Его оперативно доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Лечение мужчина продолжит амбулаторно.