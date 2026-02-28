Ространснадзор начал проверку авиакомпании Azur Air из-за множества нарушений

Ространснадзор начал внеплановую проверку авиакомпании Azur air из-за многочисленных нарушений в её работе. Как сообщили в ведомстве, поводом стали систематические задержки рейсов и несоблюдение прав пассажиров.

«В связи с многочисленными нарушениями в деятельности авиакомпании Azur air, включая систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров (не предоставление положенных услуг при задержках, сложности с возвратом средств), по запросу Ространснадзора Генеральная прокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки перевозчика», — говорится в сообщении.

Проверка должна завершиться до 5 марта. Инспекторам предстоит оценить, насколько деятельность перевозчика соответствует федеральным авиационным правилам, а также выявить возможные системные сбои, влияющие на безопасность полётов и качество обслуживания. Специалисты изучат документацию, проверят квалификацию пилотов и техников, оценят состояние самолётов и проанализируют статистику рейсов.

В ведомстве подчеркнули, что проверка не повлияет на текущую работу компании — Azur air продолжает выполнять все рейсы по расписанию. Однако если нарушения подтвердятся, перевозчику грозят санкции вплоть до ограничения действия сертификата эксплуатанта. Окончательное решение примут по итогам проверки в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что самолёт российской авиакомпании Azur Air не смог вылететь из Фукуока (Вьетнам) в Новосибирск из-за неисправности двигателя. На рейс было зарегистрировано 234 пассажира. Самолёт уже выехал на взлётно-посадочную полосу и начал взлёт, но вскоре вернулся на стоянку.