28 февраля, 18:35

WSJ: США впервые столкнулись с таким числом атак на военные базы

Обложка © ТАСС / Zuma

Американское руководство признало беспрецедентный характер нынешних ударов по своим зарубежным объектам. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Вашингтона, с подобным Штаты сталкиваются впервые. При этом в Пентагоне уверяют, что личный состав был готов к такому развитию событий.

Конфликт перешёл в горячую фазу после того, как Соединённые Штаты совместно с Израилем начали операцию против Ирана. Под прицел попали крупнейшие города исламской республики, включая столицу. В Белом доме объяснили свои действия необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ответ иранской стороны не заставил себя ждать. Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной кампании. В районе Тель-Авива взвыли сирены, оповещающие о воздушной опасности.

Однако удары наносились не только по израильской территории. Согласно информации агентства Tasnim, под обстрел попали военные объекты западной коалиции сразу в нескольких государствах Персидского залива. Атакам подверглись позиции Пентагона в Бахрейне, Катаре, Кувейте, а также в Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
