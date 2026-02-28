«Краснодар» победил «Ростов» и вернул себе первое место в РПЛ

Последний день зимы ознаменовался в российском футболе горячим южным дерби между «Краснодаром» и «Ростовом». Судьбу встречи решили два точных удара хозяев и удаление в стане соперника.

Первый тайм прошел под диктовку чёрно-зеленых: Эдуард Сперцян открыл счёт точным ударом с точки. Однако перед самым перерывом гости восстановили равновесие — Алексей Миронов также был точен с пенальти.

Во втором тайме страсти накалились. Сначала защитник ростовчан Дмитрий Чистяков получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Этим воспользовался Никита Кривцов, который на 73-й минуте вывел свою команду впёред.

Развязка наступила в компенсированное время. Уже вдевятером оставшийся «Ростов» пытался отыграться, но на 97-й минуте удаление Ильи Вахании поставило крест на надеждах гостей — итоговый счёт 2:1.

Примечательно, что в составе победителей дебютировал уругвайский нападающий Хуан Боселли, который перебрался в клуб этой зимой. Таким образом «Краснодар» обошёл «Зенит» и вернулся на первое место в РПЛ. В 20-м туре «быки» 8 марта сыграют на выезде с «Рубином», а «Ростов» 7-го числа примет «Балтику». Перед этим состоятся матчи Кубка России — «Краснодар» отправится в гости к ЦСКА на первую полуфинальную игру «пути РПЛ» (4 марта), а ростовчане в этот же день примут махачкалинское «Динамо» в рамках «пути регионов».

В других матчах игрового дня «Оренбург» победил дома «Акрон» 2:0, отличились Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк; «Локомотив» на своём поле одолел «Пари НН» 2:1 (Дмитрий Воробьёв и Лукас Фассон забивали у хозяев, Олакунле Олусегун — у гостей); «Динамо» из Махачкалы с таким же счётом победило «Рубин» благодаря двум голам с пенальти, которые реализовали Гамид Агаларов и Хазем Мастури. Гости ответили только голом Дардана Шабанхаджая.