Когда духовное вредит телесному: Восемь сигналов, что пора немедленно прекратить пост

Великий пост, который начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, — это, в первую очередь, духовная практика. Однако рассматривать её в отрыве от организма невозможно: слишком велико может оказаться влияние ограничений и изменения рациона на то, как работают жизненно важные системы и органы. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В целом никаких критических для здоровья ограничений пост не предполагает, поэтому неправильно утверждать, что пост каким-то образом резко нарушает систему питания, лишает организм незаменимых питательных веществ или делает рацион скудным», — уточняет эксперт.

При правильном планировании можно составить рацион таким образом, что в нём будет достаточно белка, жиров, углеводов, витаминов и минералов — всех питательных веществ, которые нужны для нормальной работы систем и органов. Однако, если тщательно не спланировать новое, постное меню, и не позаботиться о том, чтобы организму хватало всех питательных элементов, а просто оставить в меню одни гарниры и закуски, пост может стать серьёзной нагрузкой для здоровья — можно столкнуться с дефицитом белка, железа, витамина B12, кальция.

Если нехватка питательных веществ длительная, на её фоне могут развиваться хронические дефицитные состояния, особенно у уязвимых групп — детей и подростков, пациентов с хроническими заболеваниями. По словам специалиста, главная ошибка — резко переходить на постную пищу. Лучше менять рацион постепенно, чтобы помочь организму адаптироваться к новым процессам. У предрасположенных людей ограничение животной пищи может спровоцировать дефицит железа, особенно это касается женщин детородного возраста.

Если симптомы — выраженная слабость, головокружение, потемнение в глазах, обмороки, учащённое сердцебиение, резкое снижение массы тела, выпадение волос, ломкость ногтей — появились на фоне соблюдения поста, это повод отменить строгие ограничения и пересмотреть рацион. Насторожить также должна боль в животе, изжога, нарушения стула. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест»

Не рекомендуется соблюдать пост беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам в период активного роста, пациентам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, язвенной болезнью, анемией), а также людям после операций и тяжёлых инфекций.

