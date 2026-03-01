«Второй мозг» человека: Врач объяснила, как кишечник управляет нашим настроением

Термин «второй мозг» в отношении кишечника не случаен и имеет под собой серьёзные научные основания. Кишечник содержит огромную сеть нервных клеток — так называемую энтеральную нервную систему, насчитывающую сотни миллионов нейронов. Она способна самостоятельно регулировать работу пищеварительной системы, передавать сигналы в головной мозг и даже влиять на наше настроение и эмоциональное состояние. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.

«Связь между кишечником и мозгом осуществляется через блуждающий нерв, гормоны и нейромедиаторы. Например, значительная часть серотонина, «гормона счастья», вырабатывается именно в кишечнике. Это объясняет, почему нарушения пищеварения могут сопровождаться раздражительностью, тревожностью или упадком настроения», — поделилась эксперт.

Кроме того, микробиота кишечника — совокупность полезных бактерий и микроорганизмов — активно взаимодействует с нервной системой, участвуя в регуляции стресса, иммунной защиты и обмена веществ. По сути, кишечник — это сложная автономная система, способная «общаться» с мозгом и оказывать влияние на психоэмоциональное состояние человека.

«Поддержание его здоровья — правильное питание, достаточное количество клетчатки, пробиотики и умеренная физическая активность — напрямую отражается на самочувствии, уровне энергии и настроении», — добавила специалист.

Таким образом, выражение «второй мозг» не является метафорой в чистом виде: кишечник действительно играет ключевую роль в регуляции организма и влияет на психологическое состояние человека.

