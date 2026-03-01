«Верхушка айсберга»: Спасительный чат и инструкция, как выжить в аду домашнего насилия

В открытых публикациях судов и прокуратур за 2025 — начало 2026 года регулярно появляются приговоры по делам о насилии в семье — от систематических побоев до убийств. Речь идёт не только о резонансных историях, попадающих в федеральные ленты, а о стабильном потоке ведомственных сообщений в разных регионах страны. Life.ru узнал у руководителя Нижегородского женского кризисного центра Анастасии Ермолаевой, что делать при насилии в семье.

10% россиян лично столкнулись с насилием в семье. Видео © Предоставлено Life.ru

По данным ВЦИОМ за 2025 год, 10% россиян сообщают о случаях домашнего насилия в своей семье, около 30% сталкивались с подобными ситуациями в окружении. Ещё 45% считают, что таких случаев в стране много, 55% респондентов заявляют, что даже однократное применение силы в семье недопустимо.

При этом инфраструктура помощи остаётся ограниченной. По данным Консорциума женских НПО, в 68 регионах действуют 205 кризисных центров общей вместимостью около 2,5 тыс. человек. По данным департамента социальной защиты Минтруда РФ, в 57 регионах функционируют 134 центра с 2,4 тыс. койко-мест. Разница связана с методологией подсчёта. Согласно международным рекомендациям, для обеспечения доступности помощи необходимо не менее одного кризисного места на 10 тыс. населения — российские показатели ниже этой планки.

При обычном мониторинге открытых публикаций судов и прокуратур за 2025 — начало 2026 года можно найти десятки дел, связанных с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью и систематическим насилием в семье. Большинство подобных сообщений публикуются в региональных разделах сайтов прокуратур и судов и редко выходят в федеральную повестку. В материалах часто упоминаются длительные конфликты и систематическое насилие до трагического исхода.

«Надо понимать, что уголовные дела — верхушка айсберга. Домашнее насилие, как правило, тихое. Мы узнаем о нём, когда уже поздно, когда соседи дают интервью, а близкие замечают — «да, там что-то было не так». Домашнее насилие держится не только на страхе. Оно держится на привычке «не выносить сор из избы» и «не лезть» — поделилась эксперт.

По словам собеседницы Life.ru, одной из причин позднего обращения становится страх — за себя и за детей, финансовая зависимость, цифровой или физический контроль со стороны партнёра, а также психологический барьер перед звонком или личным визитом в кризисный центр. В России нет единой федеральной онлайн-платформы помощи жертвам домашнего насилия. Информация о телефонах доверия размещена на портале «Госуслуги», однако регионы выстраивают систему поддержки самостоятельно — зачастую при ключевой роли НКО.

Цифровая точка входа Федеральный анонимный Telegram-чат помощи «Немолчат» был запущен Нижегородским женским кризисным центром, работающим с темой домашнего насилия 23 года. Чат работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Консультации бесплатные и анонимные — раскрывать личные данные не требуется. В течение примерно 30 минут к диалогу подключается психолог.

За первый месяц пилотного запуска в чат обратились около 300 человек. Текущая операционная ёмкость позволяет обрабатывать более 2 000 обращений в месяц.

«Такой формат снижает барьер обращения: не всегда безопасно говорить по телефону, не всегда есть возможность выйти из дома без риска. Зачастую жертве домашнего насилия стыдно. В чате не нужно ничего доказывать — сюда приходят за поддержкой, за тем, чтобы разобраться, чтобы решиться на первый шаг» — добавила Ермолаева.

Чат принимает обращения как от пострадавших, так и от свидетелей насилия — в том числе от тех, кто не до конца понимает, является ли происходящее насилием и нуждается в консультации без формальных процедур.

Что делать, если в семье есть насилие не оставаться в полной изоляции — найти безопасный способ сообщить о ситуации — например, в чат «Немолчат»;

при возможности фиксировать факты насилия (медицинские обращения, сообщения, фото и видео);

продумать план безопасности — документы, деньги, контакты. Специалисты кризисных центров — психологи и юристы — помогают это сделать. Но если женщине нужна анонимная помощь, консультанты чата помогут разработать план безопасности;

не предупреждать агрессора о намерении уйти, если это может спровоцировать эскалацию;

обращаться за консультацией, даже если решение о разводе или уходе пока не принято.

Ответы на вопросы о том, как действовать в конкретной ситуации — особенно если есть дети, угрозы или страх обращения в полицию, — можно получить анонимно у специалистов «Немолчат». Консультация не обязывает к подаче заявления и не требует раскрытия личности. Психологи и юристы чата не видят никакой информации о своём собеседнике.

История Н, рассказанная психологом-консультантом чата: Обращение поступило от женщины, подвергавшейся домашнему насилию. Задача стояла конкретная и срочная: обеспечить безопасный выезд её и ребёнка из квартиры до возвращения агрессора.

Работа велась поэтапно: обсудили безопасный момент для сбора вещей, определили минимально необходимые документы и вещи. Поддержка в чате велась на всех этапах: от сбора и подготовки до момента, когда такси привезло женщину к родственникам — где она была в безопасности и могла продумать дальнейшие действия. Поддержка помогла снизить её тревожность и оперативно реагировать на изменение ситуации. Благодаря слаженным действиям она успела покинуть опасную среду до возвращения мужа.

Сейчас работа продолжает, однако основной фокус сместился на эмоциональную помощь во время выхода из кризиса и адаптации к новой жизни.

Ранее житель Москвы, до смерти забивший ножом экс-супругу, получил 16 лет колонии. Трагедия развернулась утром 1 сентября 2025 года в доме на улице Нижняя Масловка. Руководствуясь чувством ревности, осужденный явился к бывшей жене, где между ними вспыхнула ссора. На защиту женщины встал её сожитель, находившийся в квартире. В ответ экс-супруг напал на обоих с ножом. От полученных ранений бывшая жена злоумышленника скончалась на месте происшествия, второму пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, что спасло ему жизнь.