НХЛ отреагировала на 920-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах

Национальная хоккейная лига отреагировала на очередное результативное достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист Александр Овечкин отметился 920-й шайбой в карьере во время матча регулярного чемпионата.

«Алекс Овечкин! У него 920-й гол в его легендарной карьере!» — отметила пресс-служба лиги.

Историческая шайба была заброшена в игре против «Монреаль Канадиенс», которая проходила на арене Белл-центра. Лига опубликовала отдельный пост в социальных сетях, отметив результативность Александра Овечкина, который в 40 лет продолжает оставаться одним из лидеров чемпионата. В текущем сезоне нападающий забросил 23 шайбы, проведя 62 матча.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1553 встречи и набрал 1672 очка — 920 голов и 752 результативные передачи. Гол в матче с «Монреалем» был забит во втором периоде при счёте 2:1 в пользу канадского клуба. Очередное достижение ещё на шаг приблизило россиянина к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда. У «Вашингтона» две шайбы забросил Пьер-Люк Дюбуа, ещё один гол на свой счёт записал Джейкоб Чикран. В составе гостей отличились Брэйден Боуман и Томаш Гертл.