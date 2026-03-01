«Господь миловал»: Появились хорошие новости о состоянии упавшего с 10-го этажа малыша из Петербурга

Полуторагодовалый мальчик, выпавший из окна 10-го этажа в Приморском районе Петербурга, идёт на поправку. Ребёнка уже перевели из реанимации в общую палату, сообщил главврач детской больницы №2 святой Марии Магдалины Автандил Микава.

Стало известно, как чувствует себя сорвавшийся с 10-го этажа мальчик. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

При поступлении состояние малыша оценивалось как тяжёлое, но, по словам медика, мальчик быстро поправляется. Если не возникнет осложнений, в стационаре он проведёт около полутора недель, уточнил главврач в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Трагедия произошла, когда ребёнок остался без присмотра взрослых. По предварительным данным, в квартире находился старший брат мальчика, а мать ненадолго отлучилась. Малыш забрался на подоконник, сумел открыть окно и сначала вылез на карниз, а затем сорвался.

Шансов выжить при падении с такой высоты на землю почти не было, но на помощь пришли случайные прохожие. Увидев ребёнка, они мгновенно среагировали: несколько человек сняли куртки и натянули их как батут. Операционная медсестра Ольга Артемьева, оказавшаяся рядом, отдала свою куртку. Женщина признаётся, что ожидание падения показалось ей бесконечным, и все боялись промахнуться.

После того как мальчик упал прямо на импровизированное полотно, его подхватила другая медсестра — Анна Кабашова. Она знала, что неподалёку находится поликлиника, и побежала туда вместе с ребёнком. Дворник помог открыть дверь, и в тепле под присмотром врачей мальчик дождался приезда скорой. Обе спасительницы, как выяснилось, работают в центре МЧС и познакомились уже после происшествия.

Следователи и прокуратура проводят проверку по факту случившегося. Героини, спасшие ребёнка, будут награждены знаком отличия «За доблесть в спасении». Церемония состоится 4 марта в Смольном.

Напомним, 26 февраля в Санкт-Петербурге прохожие поймали полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна 10-го этажа. Ребёнок остался без присмотра: его мамы не было дома, а 18-летний брат играл в компьютере в соседней комнате, когда мальчик сумел открыть окно. Чудом спасённого ребёнка оперативно передали медикам.