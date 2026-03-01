«Вся синяя и привязанная»: В Кузбассе завели дело после диких измывательств над пациенткой больницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после скандала в больнице Мариинска Кемеровской области, где избили пожилую пациентку. Деталями случившегося поделились родственники женщины, обратившиеся в правоохранительные органы.

Подвергшаяся избиениям пациентка. Видео © 360.ru

По словам внучки пострадавшей Елизаветы, её бабушку госпитализировали на скорой, но четыре часа продержали в приёмном отделении. Положить в палату согласились лишь после того, как девушка начала возмущаться. Женщину удивило, что родственницу направили в инфекционное отделение, однако медики объяснили это ОРВИ.

Уехав по делам в Кемерово, Елизавета оставила дежурить мать. Та не смогла дозвониться до больницы и отправилась туда лично. Увиденное повергло её в шок.

«Врывается в палату, видит бабушку — всю синюю, с гематомой и привязанной к кровати. Подняли крик, вызвали полицию», — рассказала внучка в разговоре с 360.ru.

Мать потребовала провести компьютерную томографию, заподозрив сотрясение мозга. Врачи заявили, что пожилая женщина сама упала и ударилась, но сочли, что сообщать об этом родственникам не обязаны. Выдавать какие-либо документы медработники также отказались.

После случившегося пенсионерке, по словам семьи, поставили диагноз «деменция», назвав её неадекватной. Родственники с этим не согласны.

«Хотя вчера я приезжала — бабушка меня узнаёт, разговаривает. Да, есть не то что отклонение, а какая-то рассеянность, но появилась она именно после этой ситуации. Бабушка абсолютно нормальная», — подчеркнула Елизавета.

Следователи уже работают в медучреждении, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Об этой истории стало известно 27 февраля, когда родственники привезли женщину в больницу из-за её ухудшившегося самочувствия. По какой-то причине врачи сразу вели себя грубо, а также несколько раз меняли диагнозы — от относительно лёгких ко всё более пугающим.