1 марта, 09:03

Актёра Владимира Довжика похоронили на Востряковском кладбище

Владимир Довжик. Обложка © «Склифосовский», режиссёр Юлия Краснова, сценаристы Екатерина Тирдатова, Юлия Терентьева / Kino-teatr

Владимир Довжик. Обложка © «Склифосовский», режиссёр Юлия Краснова, сценаристы Екатерина Тирдатова, Юлия Терентьева / Kino-teatr

На Востряковском кладбище прошли похороны актёра театра и кино Владимира Довжика, известного по сериалам «Склифосовский», «Бригада» и «Интерны». Отпевание артиста состоялось утром, 27 февраля на Антиохийском подворье.

Актёр снялся во многих фильмах и сериалах — «Тайный советник», «След», «Исцеление», «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко», «Кабинет путешественника» и других. Одной из самых запоминающихся его работ стала роль нейрохирурга Юрия Шейнмана в сериале «Склифосовский».

Напомним, что 24 февраля стало известно о смерти актёра Владимира Довжика, известного по сериалам «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский». Он скончался в возрасте 57 лет из-за инсульта. Театр «Человек» в котором работал Довжик, выразил соболезнования родным, коллегам и поклонникам актёра, подчеркнув его вклад в развитие театра.

Милена Скрипальщикова
