Актёра Владимира Довжика похоронили на Востряковском кладбище

На Востряковском кладбище прошли похороны актёра театра и кино Владимира Довжика, известного по сериалам «Склифосовский», «Бригада» и «Интерны». Отпевание артиста состоялось утром, 27 февраля на Антиохийском подворье.

Актёр снялся во многих фильмах и сериалах — «Тайный советник», «След», «Исцеление», «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко», «Кабинет путешественника» и других. Одной из самых запоминающихся его работ стала роль нейрохирурга Юрия Шейнмана в сериале «Склифосовский».