1 марта, 08:59

В Подмосковье при пожаре погиб заслуженный тренер по плаванию Владимир Нуцубидзе

Владимир Нуцубидзе. Обложка © cska.ru

В Московской области погиб заслуженный тренер России по плаванию, мастер спорта СССР Владимир Нуцубидзе. Об этом журналистам рассказал источник. Ему было 59 лет.

Известно, что пожар начался около 23:00 в бане накануне вечером. Владимир пытался самостоятельно справиться с огнём до приезда пожарных, но погиб. Проводится проверка, пишет газета «Известия».

Владимир Нуцубидзе награждён медалью «За укрепление боевого сотрудничество». За свою тренерскую карьеру он успел поработать с целым рядом именитых атлетов, в том числе с заслуженным мастером спорта, рекордсменом, финалистом Олимпиады в Токио Владимиром Гринёвым.

Умер сооснователь Wu-Tang Clan Оливер Power Грант
Ранее стало известно о смерти известной советской актрисы Натальи Климовой. Она особо известна по роли Снежной королевы. Артистка не дожила всего два дня до своего 88-летия.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

