В Подмосковье при пожаре погиб заслуженный тренер по плаванию Владимир Нуцубидзе
Владимир Нуцубидзе. Обложка © cska.ru
В Московской области погиб заслуженный тренер России по плаванию, мастер спорта СССР Владимир Нуцубидзе. Об этом журналистам рассказал источник. Ему было 59 лет.
Известно, что пожар начался около 23:00 в бане накануне вечером. Владимир пытался самостоятельно справиться с огнём до приезда пожарных, но погиб. Проводится проверка, пишет газета «Известия».
Владимир Нуцубидзе награждён медалью «За укрепление боевого сотрудничество». За свою тренерскую карьеру он успел поработать с целым рядом именитых атлетов, в том числе с заслуженным мастером спорта, рекордсменом, финалистом Олимпиады в Токио Владимиром Гринёвым.
