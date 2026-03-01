В Подмосковье при пожаре погиб заслуженный тренер по плаванию Владимир Нуцубидзе

В Московской области погиб заслуженный тренер России по плаванию, мастер спорта СССР Владимир Нуцубидзе. Об этом журналистам рассказал источник. Ему было 59 лет.

Известно, что пожар начался около 23:00 в бане накануне вечером. Владимир пытался самостоятельно справиться с огнём до приезда пожарных, но погиб. Проводится проверка, пишет газета «Известия».

Владимир Нуцубидзе награждён медалью «За укрепление боевого сотрудничество». За свою тренерскую карьеру он успел поработать с целым рядом именитых атлетов, в том числе с заслуженным мастером спорта, рекордсменом, финалистом Олимпиады в Токио Владимиром Гринёвым.

