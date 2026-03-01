Прийти в форму поможет весна: Врачи научили пользоваться «золотым окном» для похудания
Диетологи объяснили, почему март — лучшее время для начала похудения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu
Конец февраля и начало марта — идеальное время, чтобы начать готовиться к летнему сезону. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, а её коллеги объяснили, с чем связана такая благоприятная пора и как худеть правильно.
По словам диетолога Ирины Писаревой, термин «золотое окно» можно назвать условным, но у него есть физиологическое обоснование. В марте увеличивается световой день, что влияет на выработку серотонина и мелатонина. Настроение улучшается, а уровень гормона стресса кортизола снижается, благодаря чему аппетит легче контролировать.
Организм выходит из зимнего «энергосберегающего» режима, и базовый обмен веществ возрастает — ему больше не нужно тратить ресурсы на обогрев в экстремальных условиях. Потепление и солнце естественным образом повышают двигательную активность: люди начинают больше гулять и ходить пешком.
Врач-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с «Вечерней Москвой» посоветовал подходить к снижению веса комплексно, используя биопсихосоциальную модель. С биологической точки зрения важно ограничить калории, сбалансировать рацион и добавить физическую нагрузку. С психологической — снять стресс, поставить чёткие цели и заменить пищевые привычки хобби. С социальной — выстроить границы с окружением, чтобы близкие не мешали, а поддерживали.
Поляков напомнил, что безопасная скорость похудения — около одного килограмма в неделю. При таком темпе организм успевает адаптироваться: подтягивается кожа, укрепляются связки, перестраивается сосудистая система. Если же нужно сбросить всего два-три килограмма, процесс может идти медленнее — примерно по килограмму в месяц.
Эксперты подчёркивают: «золотое окно» не гарантирует результата без усилий. Это лишь благоприятный фон, который поможет легче перенести ограничения и быстрее войти в ритм.
Ранее диетолог призвала пересмотреть подход к семейным застольям. По её словам, на фоне роста проблем с избыточным весом и хроническими заболеваниями, важно научиться сбалансированному питанию. Эксперт рекомендует включать в рацион белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях с учётом индивидуальных особенностей. Привычные рецепты можно адаптировать, используя более полезные ингредиенты: заменять картофель тыквой, пшеничную муку — альтернативной, а сахар — натуральными подсластителями.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.