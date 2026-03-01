В районах провинций Хост и Нангархар начались столкновения сил Афганистана и Пакистана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art
В провинции Нангархар подразделения ВС Афганистана вечером в субботу начали боевые операции против пакистанских пограничных формирований в районе КПП Торхам. Четыре солдата противника были убиты, а их блокпосты разрушены, сообщил афганский новостной портал Alemarah.
«Вечером в субботу в районе контрольно-пропускного пункта Торхам афганские пограничные силы предприняли мощные ответные атаки против пакистанских малишей», — заявил официальный представитель афганской пограничной полиции Абдулла Фаруки.
Атаки стали частью новой серии боевых действий. В район Торхама перебрасывается «свежее» подкрепление для усиления операций.
Кроме того, интенсивные бои произошли в приграничных районах провинции Хост (уезды Гарбаз, Алишир-Теризай и Зазай-Майдан).
Ранее стало известно о значительных потерях афганских военных после авиаударов и наземных операций вдоль границы с Пакистаном. Число погибших превысило 330 человек, а более 500 получили ранения. Авиаудары были нанесены по 37 объектам на территории Афганистана.
Напомним, в конце февраля 2026 года между Афганистаном и Пакистаном произошла резкая эскалация пограничного конфликта, переросшая в открытое противостояние с применением авиации и артиллерии. Поводом послужили пакистанские авиаудары 22 февраля по провинциям Нангархар и Пактика, которые в Исламабаде назвали ответом на теракты со стороны боевиков, укрывающихся, по их данным, на афганской территории. В ответ на это Правительство Афганистана, контролируемое движением «Талибан»*, объявило 26 февраля о начале крупномасштабной наступательной операции, в ходе которой, по его данным, были захвачены 15 пакистанских пограничных постов. Кульминацией стало 27 февраля, когда ВВС Пакистана нанесли удары по Кабулу, Кандагару и другим городам, а министр обороны Пакистана объявил о фактическом начале «открытой войны». Стороны сообщили о взаимоисключающих данных по потерям: Пакистан заявил о 133 убитых афганских военных, в то время как в Кабуле отчитались о 55 погибших пакистанских солдатах. На фоне боевых действий Катар и Саудовская Аравия активизировали посреднические усилия для деэскалации конфликта, чтобы не допустить его выхода из-под контроля.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Организация находится под санкциями ООН.