В России изменили правила въезда граждан Армении: теперь только по паспортам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators
Правительство РФ одобрило изменения в соглашение с Арменией о безвизовых поездках. Теперь пересечение российской границы для граждан республики будет возможно только по паспортам.
Проект поправок предварительно согласован с Ереваном. Изменения оформят через обмен нотами. Кабмин утвердил текст ответного документа о согласии принять обновлённый список. Также сохраняется возможность использовать свидетельство на возвращение в Армению — но только для выезда из России, например при утрате основного удостоверения личности.
Сейчас действующая редакция соглашения 2000 года позволяет посещать страну по более широкому перечню бумаг. Среди них — свидетельство о рождении для детей до 16 лет, удостоверения военнослужащих и сотрудников ряда ведомств, а также документы членов экипажей и работников поездных бригад.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что взаимодействие Еревана и Москвы находится в стадии изменений. По его словам, стороны выстраивают новую модель сотрудничества. При этом Пашинян подчеркнул роль России и президента Владимира Путина в достижении перемирия между Арменией и Азербайджаном в 2020 году. Он заверил, что планов по выводу 102-й российской военной базы из Гюмри нет.
