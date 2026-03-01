Герпетический энцефалит может привести к другой страшной и неизлечимой болезни

Герпетический энцефалит может привести к необратимым когнитивным нарушениям, вплоть до снижения интеллекта до уровня ребёнка. Об этом рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов, комментируя пугающую историю молодой пациентки с Урала.

По словам медика, герпетический энцефалит — редкое, но крайне опасное осложнение простого герпеса. Вирус поражает центральную нервную систему, вызывая воспаление головного мозга. Основная причина — способность возбудителя преодолевать гематоэнцефалический барьер, чаще всего проникая в мозг через тройничный нерв.

В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, пожилые и беременные женщины. Заболевание развивается стремительно: резко поднимается температура, появляются головная боль, рвота, сонливость, судороги, нарушаются сознание и речь. Возможны галлюцинации, параличи и кома.

Диагноз ставят на основании МРТ и анализа спинномозговой жидкости. Лечение необходимо начинать немедленно. Восстановление может занять до года, однако некоторые нарушения способны сохраниться навсегда. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт предупредил, что когнитивные расстройства после перенесённого энцефалита впоследствии могут привести к развитию деменции.

Напомним об истории, которая стала известна на днях: врачи екатеринбургской клиники столкнулись с редким случаем — у 26-летней девушки на 22-й неделе беременности развился герпетический энцефалит, одна из самых тяжёлых форм воспаления мозга. Ребёнка спасти не удалось, женщина выжила после экстренного кесарева сечения. После болезни пациентка потеряла память, речь и способность узнавать близких, её интеллект снизился до уровня трёхлетнего ребёнка — сохранились лишь базовые навыки: ходьба, приём пищи и отдельные слова. Левое полушарие мозга, отвечающее за логику и речь, оказалось разрушено.