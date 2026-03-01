В Иране заявили, что Ормузский пролив открыт для танкеров

Иран не будет блокировать проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом заявил экс-командующий КСИР Мохсен Резаи. Его слова приводит Financial Times.

По словам Резаи, правительство разрешает судам транзит через пролив до особого распоряжения. При этом он предупредил, что американские военные стали законными целями для ударов со стороны Ирана.

Накануне другой представитель КСИР Эбрахим Джабари угрожал перекрыть пролив. Через эту артерию проходит около 20-30% мировой морской торговли нефтью. Аналитики предупреждали, что блокировка пролива может поднять стоимость Brent до $90 за баррель.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары пришлись по крупнейшим городам, включая Тегеран. В Белом доме атаку объяснили необходимостью противодействовать ракетной и ядерной угрозам со стороны Ирана.

КСИР объявил о начале ответной операции. Запущены ракеты и беспилотники. Воздушная тревога прозвучала в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Страны региона закрыли небо для полетов, авиакомпании отменили рейсы. Противостояние продолжается.