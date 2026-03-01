Двоих пропавших в Прикамье туристов нашли мёртвыми, третий сильно пострадал

В Пермском крае спасатели нашли троих из пяти пропавших мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Двое туристов погибли, третий сильно пострадал.

«В Пермском крае в ходе поисков обнаружены трое мужчин: один с сильным переохлаждением, двое, к сожалению, погибли», — говорится в сообщении управления в MAX.

Сейчас первоочередная задача первой группы спасателей — экстренная транспортировка выжившего к медикам.

Тем временем основная группировка продолжает прочёсывать местность и пытается найти ещё двоих пропавших.

На месте событий задействованы внушительные силы: 68 человек личного состава и крупная партия спецтехники. В операции участвуют 59 единиц машин, среди которых 34 снегохода, а также вертолёт для осмотра труднодоступных территорий с воздуха.

Ранее сообщалось, что в горах Прикамья уже несколько суток идут поиски туристов из Уфы. Группа из пяти человек отправилась в путь около недели назад, добралась до посёлка Золотанка и там пересела на снегоходы, после чего направилась к горному массиву Кваркуш.