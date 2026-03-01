Не только костные наросты: Врач предупредила о пугающих побочках ретиноидов

Приём системных ретиноидов от акне может обернуться тяжёлыми последствиями для организма. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматолог Марият Мухина, комментируя историю россиянки, у которой на фоне терапии развился гиперостоз — патологический костный нарост.

По словам Мухиной, подобные случаи не единичны. Она привела пример молодой женщины, у которой на фоне той же терапии развилась почечная недостаточность, и сейчас пациентка стоит в очереди на трансплантацию печени.

В интервью «Вечерней Москве» косметолог подчеркнула: перед назначением ретиноидов врачи обязаны тщательно обследовать пациента, особенно работу эндокринной системы и фосфорно-кальциевый обмен. Нарушения в этой сфере могут спровоцировать активацию роста костной ткани и образование наростов.

Среди других возможных побочных эффектов — мышечные и суставные боли, воспаление связок, ухудшение зрения и слуха, поражения кожи и слизистых. Под ударом могут оказаться и внутренние органы: не исключены панкреатит, гепатотоксичность, поражения почек и печени.

Отдельно Мухина предупредила о высоком риске врождённых дефектов плода у беременных, принимающих ретиноиды. Их воздействие способно привести к тяжёлым порокам развития будущего ребёнка.

Косметолог отметила, что предсказать, какие именно побочные эффекты проявятся у конкретного пациента, невозможно — это выясняется только в процессе приёма. Она призвала врачей и пациентов серьёзно оценивать риски и напомнила, что существуют альтернативные способы борьбы с акне: физиотерапия и наружные средства.

Напомним, жительница Москвы столкнулась с ужасающими последствиями лечения акне. После курса сильного препарата от прыщей у неё начал расти костный нарост на ноге. Девушка прошла два курса ретиноидов, после первого случился рецидив, и она перешла на более мощное средство — роаккутан. Прыщи исчезли практически мгновенно, но через пару месяцев пациентка обнаружила на ноге шишку. В клинике ей диагностировали гиперостоз — патологическое разрастание костной ткани, трёхсантиметровую шишку на берцовой кости. Врачи объяснили, что это серьёзный побочный эффект препарата