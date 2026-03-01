Ямаль опередил Месси и Роналду по скорости первого хет-трика

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал автором уникального статистического достижения, оформив хет-трик раньше, чем две суперзвезды мирового футбола. Как пишет Sportskeeda, испанский вундеркинд превзошёл показатели Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Встреча 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом», состоявшаяся 28 февраля, завершилась разгромом со счётом 4:1, причём три мяча записал на свой счёт именно Ламин. Возраст Ямаля на момент исполнения трёх результативных ударов составлял 18 лет и чуть более семи месяцев.

Интересно, что легендарный аргентинец Лионель Месси добрался до этой отметки лишь в 19 лет, сделав хет-трик в ворота принципиальных соперников из мадридского «Реала» в 2007 году. Для португальца Криштиану Роналду подобный результат покорился и вовсе после 22 лет, когда он выступал за английский «Манчестер Юнайтед» и отличился трижды во встрече с «Ньюкаслом» в 2008-м.

