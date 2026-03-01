Михаил Галустян впервые вышел в свет с новой возлюбленной и попал на видео
Лилия Киосе, Михаил Галустян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilyakiose, m_galustyan
Михаил Галустян впервые появился на публике с новой избранницей. Об этом сообщает Super.
Михаил Галустян появился на публике с новой возлюбленной. Видео © Telegram/ Super.ru
На кадрах, оказавшихся в распоряжении журналистов, влюблённые выходят из автомобиля. В руках спутницы юмориста — роскошный букет цветов. Пара не скрывала отношений и держалась рядом.
Ранее телеведущий Михаил Галустян развеял миф о том, что с возрастом сложнее влюбиться. Артист развёлся с супругой в 2025 году и заявил, что снова влюблён. Шоумен хочет уделять больше внимания себе, своему внутреннему миру и чувствам. При этом артист подчеркнул, что ещё не исчерпал себя в профессии.
