1 марта, 12:33

Михаил Галустян впервые вышел в свет с новой возлюбленной и попал на видео

Лилия Киосе, Михаил Галустян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilyakiose, m_galustyan

Михаил Галустян впервые появился на публике с новой избранницей. Об этом сообщает Super.

Михаил Галустян появился на публике с новой возлюбленной. Видео © Telegram/ Super.ru

На кадрах, оказавшихся в распоряжении журналистов, влюблённые выходят из автомобиля. В руках спутницы юмориста — роскошный букет цветов. Пара не скрывала отношений и держалась рядом.

Ранее телеведущий Михаил Галустян развеял миф о том, что с возрастом сложнее влюбиться. Артист развёлся с супругой в 2025 году и заявил, что снова влюблён. Шоумен хочет уделять больше внимания себе, своему внутреннему миру и чувствам. При этом артист подчеркнул, что ещё не исчерпал себя в профессии.

