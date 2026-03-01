Актёр Александр Зиновьев из «Интернов» и «Глухаря» умер за месяц до 80-летия

Актёр Александр Зиновьев умер 27 февраля, не дожив месяц до 80-летия. О его кончине сообщили на сайте kino-teatr.ru. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. С болезнью артист боролся более двух лет.

В последние годы Зиновьев жил в деревне в Киржачском районе Владимирской области. Он отошёл от публичной жизни и находился вдали от столичной суеты.

Зиновьев известен зрителям по ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Новая жизнь сыщика Гурова» и фильмах «Гибель империи», «Сибирочка», «Северный сфинкс». В кино он начал сниматься с 2003 года и сыграл десятки ролей.

Ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы, чей холодный взгляд и величественная осанка навсегда вписали её имя в историю советского кино. Ушла из жизни Наталья Ивановна Климова – легендарная Снежная королева, актриса театра и кино.