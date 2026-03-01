При стрельбе на концерте в Цинциннати пострадали девять человек

В ночном клубе Riverfront Live в Цинциннати (штат Огайо) прогремели выстрелы во время концерта. Инцидент произошёл глубокой ночью 1 марта, сигнал в службу спасения поступил около часа ночи по местному времени, передаёт телеканал WCPO.

Огнестрельные ранения получили девять посетителей заведения. К счастью, их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни пострадавших нет. Скорая доставила раненых в два медучреждения.

Стрелявший скрылся с места преступления сразу после атаки. Полиция пока не установила личность нападавшего и не раскрывает возможные мотивы случившегося.

Это не единственный случай применения оружия в стране за последнее время. Несколько дней назад трагедия разыгралась на хоккейном матче в Потакете. Там жертвами конфликта стали двое людей, а сам виновный также погиб. По данным стражей порядка, та стрельба была связана с внутрисемейными разногласиями. Преступником оказался трансгендер*.

