1 марта, 12:08
Тела погибших в Прикамье туристов обнаружили на горе Гроб

Обложка © VK / МЧС России по Пермскому краю

Трое из пяти туристов, пропавших в Пермском крае, обнаружены на склоне горы Гроб. Двое из них погибли, ещё один найден живым, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Тела двоих мужчин найдены в районе горы Гроб примерно в 30 километрах от деревни Золотанка. Выжившего туриста готовят к эвакуации, ему окажут необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, двое других участников группы ранее пешком ушли за помощью, их поиски продолжаются. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего в рамках возбуждённого уголовного дела.

Напомним, что группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка 20 февраля. Туристы самостоятельно выдвинулись к плато Кваркуш, расположенному в 100 километрах от населённого пункта, на пяти снегоходах.

Юлия Сафиулина
